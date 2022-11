Aquaforum – Forum International de l’Eau Cinéma REX Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Aquaforum – Forum International de l’Eau Cinéma REX Tonneins, 26 novembre 2022, Tonneins. Aquaforum – Forum International de l’Eau Samedi 26 novembre, 10h00 Cinéma REX Tonneins

Entrée gratuite

Aquaforum – Forum International de l’Eau – Cinéma REX de Tonneins Cinéma REX Tonneins Rue Maréchal Foch Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle Aquitaine Aquaforum : La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne organise l’« Aquaforum », Forum international de l’eau, qui se tiendra le samedi 26 Novembre au Cinéma Rex à Tonneins. Cette action est organisée en partenariat avec la mairie de Tonneins, le cinéma REX de Tonneins, les Amis de Cap Sciences et Cap Terre, et Horizon vert. Ce forum sera suivi de tables rondes sur le thème de la Gestion de l’Eau en Europe, avec des intervenants français et européens. Le programme : 10 h – Ouverture au public du Forum dans le hall du cinéma 11h – Inauguration 16h – séance de dédicaces avec Juliette Duquesne Tables rondes « La gestion de l’eau à l’international » à partir de 17h 17h – table ronde avec Juliette Duquesne (journaliste indépendante) 18h – table ronde avec Alain Dupuy (professeur en hydrogéologie) Dott. agr. Luigi Nardella (Directeur de la Section Agraire du Consorzio per la Bonifica della Capitanata (Italie)) Dott.ssa agr. Nicoletta Noviello ((Cheffe du secteur Assistance Technique de la Section Agraire du Consorzio per la Bonifica della Capitanata (Italie)) Valérie Bayche (Déléguée aux relations extérieures et à la coopération internationale Agence de l’eau Adour-Garonne) Josefina Maestu (Conseillère auprès du ministère de la transition écologique du gouvernement espagnol) 21h – projection du film : Marcher sur l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-26T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Cinéma REX Tonneins Adresse Rue Maréchal Foch Ville Tonneins lieuville Cinéma REX Tonneins Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Cinéma REX Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Aquaforum – Forum International de l’Eau Cinéma REX Tonneins 2022-11-26 was last modified: by Aquaforum – Forum International de l’Eau Cinéma REX Tonneins Cinéma REX Tonneins 26 novembre 2022 Cinéma REX Tonneins Tonneins Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne