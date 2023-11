Movie day Cinéma Rex Sarlat-la-Canéda Catégories d’Évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda Movie day Cinéma Rex Sarlat-la-Canéda, 12 novembre 2023, Sarlat-la-Canéda. Sarlat-la-Canéda,Dordogne ABCD présente MOVIE DAY Gouter partagé après la séance.

Séance en VO anglais sous titré français « Fantastic Mr Fox »..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Cinéma Rex

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sitzung in englischer OV mit französischen Untertiteln « Fantastic Mr Fox ».

