Festival du Film de Sarlat Cinéma Rex Sarlat-la-Canéda, 7 novembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

« Drames, entourloupes et spaghetti : le cinéma italien dans tous ses excès ! »

Voilà le titre de la conférence de Marie-Pierre Lafargue autour de laquelle s’articulera le passionnant programme pédagogique de l’édition 2023 avec un corpus de films de Leone, Visconti, Scola et Rohrwacher.

Rendez-vous à Sarlat du 7 au 11 novembre !.

Cinéma Rex

Come experience a week at the heart of the cinema

The Sarlat Film Festival is one of the major festivals of the French cinematographic world.

It is recognised for its national importance, and is supported by institutions at all levels: local, departemental, regional and national.

This festival is also well-known to cinema personalities who gather each year to present their latest works. You just might come across some of the greatest French directors and actors of the last twenty years as they stroll through the streets of Sarlat.

The Sarlat Film Festival invites locals and visitors of the region to attend sneak previews of the best film productions of the moment.

El cine de Sarlat (Cinéma Rex) acoge varios miles de espectadores durante la semana. Se presentan unos 30 largometrajes en preestreno y una selección de cortometrajes.

« Dramen, Tricks und Spaghetti: Das italienische Kino in all seinen Exzessen! »

So lautet der Titel des Vortrags von Marie-Pierre Lafargue, um den sich das spannende pädagogische Programm der Ausgabe 2023 mit einem Korpus von Filmen von Leone, Visconti, Scola und Rohrwacher drehen wird.

Wir sehen uns in Sarlat vom 7. bis 11. November!

