**Réalisé par Gabriel Tejedor** **Nationalité : Suisse** **Sortie nationale : 2022** **Durée : 1h15** **Tous publics** **Genre : Documentaire** Ville industrielle au coeur de la Russie, Magnitogorsk vit à l’ombre des cheminées rouillées de son immense Kombinat. Lena, jeune mère, fille de métallurgistes, enseigne la salsa, une des nombreuses activités organisées par le Kombinat. Sasha y trouve un moyen d’oublier la pression quotidienne de l’usine. _UNE PLONGÉE SOCIOLOGIQUE EFFRAYANTE ET PASSIONNANTE._ **_>LES FICHES DU CINEMA_** [[https://youtu.be/F9PQG6iC4Do](https://youtu.be/F9PQG6iC4Do)](https://youtu.be/F9PQG6iC4Do) Chaque mois, le Ciné Rex sélectionne un film documentaire « coup de cœur de l’équipe » et inédit qui sera projeté en après-midi. A venir découvrir ! Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

