Corrèze Projection/débat sur les « Films de genre en Nouvelle-Aquitaine » Cinéma Rex Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Projection/débat sur les « Films de genre en Nouvelle-Aquitaine » Samedi 16 septembre, 20h00 Cinéma Rex 5 € adulte. Cartes d’abonnés acceptées. Entrée libre. Profitez de la programmation des jeunes « Films de genre en Nouvelle-Aquitaine » en partenariat avec Carré Ciné et les Yeux verts, pôle d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine.

Vous pourrez échanger avec un professionnel du cinéma à la suite de la projection. Cinéma Rex 3 boulevard Général Koening, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 23 29 01 http://www.cinemarex.org Cinéma ouvert en 1938 avec le film de Pierre Chenal, « l’Affaire Lafarge » en présence de l’équipe du film. Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, il a été réalisé par l’architecte C-J. Villieras, dans le style Paquebot de l’architecte Robert Mallet-Stevens. Il abrite aujourd’hui un cinéma d’art et d’essai. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©DR

