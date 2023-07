Visites commentées des cabines de projection d’un cinéma Cinéma Rex Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Visites commentées des cabines de projection d’un cinéma Cinéma Rex Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Visites commentées des cabines de projection d’un cinéma 16 et 17 septembre Cinéma Rex Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir le cinéma et ses cabines de projection au cours d’une visite guidée. Cinéma Rex 3 boulevard Général Koening, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 23 29 01 http://www.cinemarex.org Cinéma ouvert en 1938 avec le film de Pierre Chenal, « l’Affaire Lafarge » en présence de l’équipe du film. Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, il a été réalisé par l’architecte C-J. Villieras, dans le style Paquebot de l’architecte Robert Mallet-Stevens. Il abrite aujourd’hui un cinéma d’art et d’essai. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

