Ciné-rencontre « Ma Part de Gaulois » en présence de Magyd Cherfi – Dimanche 28 janvier Ciné rencontre en avant-première. Adaptation au cinéma du livre Ma part de Gaulois, venez découvrir le nouveau film de Malik Chibane en présence de Magyd Cherfi. Dimanche 28 janvier, 15h00 Cinéma Rex Renseignements

Début : 2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Réalisé par Malik Chibane

Nationalité : France

Sortie nationale : 31 janvier 2024

Avec : Avec Adila Bendimerad, Lyes Salem, Abdallah Chark

Durée : 1h31 Genre : Comédie Année : 2024

Synopsis

D’après le récit Ma Part de Gaulois de Magyd Cherfi (chanteur du groupe Zebda). Destiné à un CAP Mécanique, Mourad se retrouve finalement en cursus général grâce aux stratagèmes de sa mère. Objectif : le bac ! Une formalité pour les «français» du centre-ville mais un événement sismique pour Mourad et son entourage : le premier de la cité à aller jusqu’au bac !

https://youtu.be/0op3ZEjtSAo

cinéma film