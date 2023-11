Projection « Les Chariots de feu » – Vendredi 24 novembre Cinéma Rex Blagnac, 24 novembre 2023, Blagnac.

Projection « Les Chariots de feu » – Vendredi 24 novembre Vendredi 24 novembre, 21h00 Cinéma Rex Renseignements

Drame historique – Grande Bretagne – 2023 – Hugh Hudson (1h59)

Avec Nigel Havers, Ian Holm, John Gielgud

Diffusion du film en VO

| Synopsis :

Dans les années vingt, deux athlètes britanniques prédisposés pour la course à pied se servent de leur don, l’un pour combattre les préjugés xénophobes, l’autre pour affirmer sa foi religieuse.

https://youtu.be/cfYOID162_k?si=aQpT3x-2SNNt-y0X

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinerex-blagnac.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « cinerex@mairie-blagnac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 98 50 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-blagnac.fr/sport »}] [{« data »: {« author »: « francesca albini », « cache_age »: 86400, « description »: « A l’approche des JO de Paris 2024, un film toujours d’actualitu00e9…nnSynopsis:nnAux Jeux olympiques d’u00e9tu00e9 de 1924 de Paris, l’Anglais Harold Abrahams, juif, doit surmonter l’antisu00e9mitisme et la barriu00e8re de classe pour pouvoir se mesurer u00e0 celui que l’on surnomme l’u00c9cossais volant, Eric Liddell, au 100 mu00e8tres. Ce dernier, fervent pratiquant protestant presbytu00e9rien, du00e9clare cependant forfait car ses convictions lui interdisent de courir un dimanche. u00c0 la place, Liddell est autorisu00e9 u00e0 prendre le du00e9part du 400 mu00e8tres, un jeudi. », « type »: « video », « title »: « Bande annonce-Les chariots de feu-VF », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/cfYOID162_k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=cfYOID162_k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWfvtKMq6GVc2mlowYHJQlw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/cfYOID162_k?si=aQpT3x-2SNNt-y0X »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

blagnac cinéma