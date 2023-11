Projection du court-métrage « Miss Tinguette » – Jeudi 23 novembre Cinéma Rex Blagnac, 23 novembre 2023, Blagnac.

Projection du court-métrage « Miss Tinguette » – Jeudi 23 novembre Jeudi 23 novembre, 18h30 Cinéma Rex Renseignements

Pendant les années folles, Margarette Timise, une jeune artiste passionnée et pleine d’espoir, se voit déjà en haut de l’affiche. Elle tente de vendre son projet artistique à Marlon Georges le directeur du célèbre cabaret Invidia. Seulement, celui-ci a un tout autre programme…Tout le monde ne parle que de sa nouvelle recrue : Elena Casambia dite «Miss Tinguette».

Entrée libre

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

