Vendredi 20 octobre à 21h, le cinéma Rex a programmé le film En plein feu de Quentin Reybnaud avec André Dussolier et Alex Lutz. La projection sera suivie d’un échange avec un spécialiste.

Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique.

https://youtu.be/fsAPXjpApQI

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-20T21:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00

