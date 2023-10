Cinéma « Capitaines » – Samedi 14 octobre Cinéma Rex Blagnac, 14 octobre 2023, Blagnac.

Le Festival de cinéma jeune public fait sa rentrée avec une série d’avant-premières et d’ateliers durant le mois d’octobre et de novembre.

CAPITAINES

Animation – France – 2023 – Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque (52 min)

Dès 6 ans

Programme de 2 films d’animation : Moules- Frites et Les Astres immobiles. De manière sensible, ces 2 films évoquent la difficulté d’intégration de ces petites filles, dont l’une doit dépasser la barrière sociale, l’autre la barrière culturelle. Deux jolis portraits d’héroïnes fortes.

festival film