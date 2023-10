Little films Festival : « Nina et le secret du hérisson » – Samedi 24 juin Cinéma Rex Blagnac, 24 juin 2023, Blagnac.

Little films Festival : « Nina et le secret du hérisson » – Samedi 24 juin Samedi 24 juin, 16h30 Cinéma Rex Renseignements

Nationalité : France

Sortie nationale : 2023

Avec : Voix de Audrey Tautou, Guillaume Canet

Durée : 1h22

Tous publics

Genre : Animation

LITTLE FILM FESTIVAL

Découvrez un mini festival ! Deux avant-premières en juin et juillet sur le thème «Héroïnes» ainsi que deux rediffusions en août sur le thème «Forêts et jardins».

Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ?

https://youtu.be/R6ACHzwdOeU

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 98 50 »}, {« type »: « email », « value »: « cinerex@mairie-blagnac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinerex-blagnac.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « Little KMBO », « cache_age »: 86400, « description »: « Nina aime u00e9couter les histoires que lui raconte son pu00e8re pour su2019endormir, celles du2019un hu00e9risson qui du00e9couvre le monde. Un soir, son pu00e8re, pru00e9occupu00e9 par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est lu00e0 pour lu2019aider u00e0 trouver une solution : et si le tru00e9sor cachu00e9 dans la vieille usine pouvait ru00e9soudre tous leurs problu00e8mes ? Commence alors une grande aventure ou00f9 il faut u00e9chapper u00e0 la vieille voisine et u00e0 son chat Touffu, du00e9jouer les piu00e8ges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hu00e9risson qui mu00e8ne lu2019enquu00eate u00e0 leurs cu00f4tu00e9s !nnu00c0 partir de 6 ans.nnSuivez nos sorties cinu00e9ma pour le jeune public ! nNotre site : www.littlekmbo.comnNotre page Facebook : www.facebook.com/littlekmbonNotre compte Instagram : www.instagram.com/littlekmbo », « type »: « video », « title »: « NINA ET LE SECRET DU Hu00c9RISSON – Bande-annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/R6ACHzwdOeU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=R6ACHzwdOeU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCmCwMCOsoicx_x1HR0I_Dpg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/R6ACHzwdOeU »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T16:30:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-06-24T16:30:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

festival film