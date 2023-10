Marathon des mots au ciné-Rex – Jeudi 22 juin Cinéma Rex Blagnac, 22 juin 2023, Blagnac.

Marathon des mots au ciné-Rex – Jeudi 22 juin Jeudi 22 juin, 18h30 Cinéma Rex Renseignements

Pour sa 19ème édition, le festival toulousain de littérature met à l’honneur Annie Ernaux.

Lecture de l’Evènement par Nathalie Vinot suivie de la projection du film d’Audrey Diwan.

Lecture : entrée gratuite, projection aux tarifs habituels

Jeudi 22 juin, lecture à 18h30 et projection du film à 21h

L’Évènement d’Audrey Diwan (1h40), avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami.

https://youtu.be/eKvA9DORGOA

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 98 50 »}, {« type »: « email », « value »: « cinerex@mairie-blagnac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinerex-blagnac.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « Wild Bunch Distribution », « cache_age »: 86400, « description »: « Au cinu00e9ma le 24 novembrennu00ab Je me suis faite engrossu00e9e comme une pauvre. u00bb Lu2019histoire du2019Anne, tru00e8s jeune femme qui du00e9cide du2019avorter afin de finir ses u00e9tudes et du2019u00e9chapper au destin social de sa famille prolu00e9taire. Lu2019histoire de la France en 1963, du2019une sociu00e9tu00e9 qui condamne le du00e9sir des femmes, et le sexe en gu00e9nu00e9ral. Une histoire simple et dure retrau00e7ant le chemin de qui du00e9cide du2019agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre su2019arronditu2026 nnL’u00c9Vu00c9NEMENT, ru00e9alisu00e9 par Audrey DiwannAvec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein, Luu00e0na Bajrami, Louise Orry-Diquero, Louise Chevillotte, Pio Marmau00ef, Sandrine Bonnaire, Anna MouglalisnnD’apru00e8s le roman u00e9ponyme de Annie Ernaux », « type »: « video », « title »: « L’u00c9Vu00c9NEMENT – Bande-annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/eKvA9DORGOA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=eKvA9DORGOA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCY6zLKMdauZgU8BvqQipKcg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/eKvA9DORGOA »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T18:30:00+02:00 – 2023-06-22T23:00:00+02:00

2023-06-22T18:30:00+02:00 – 2023-06-22T23:00:00+02:00

lecture projection