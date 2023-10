Cinéma et chasse aux œufs : La course aux œufs – Lundi 10 avril Cinéma Rex Blagnac, 10 avril 2023, Blagnac.

Cinéma et chasse aux œufs : La course aux œufs – Lundi 10 avril Lundi 10 avril, 14h30 Cinéma Rex Renseignements

Réalisé par Gabriel Riva Palacio, Rodolfo Riva Palacio

Titre original : Un Rescate De Huevitos

Nationalité : Mexique

Sortie nationale : 2023

Durée : 1h30

Tous publics

Genre : Animation

CHASSE AUX ŒUFS ET AVANT-PREMIÈRE

A l’occasion de Pâques, nous vous proposons de venir chercher les œufs dans l’enceinte du cinéma avant la séance.

Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent d’avoir deux œufs d’or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnappés par un grand) chef proposant un menu à base de rares variétés d’oeufs. Les deux parents entreprennent alors un périple à l’autre bout du monde pour sauver leurs enfants, aidés par leurs amis de la ferme et de la savane.

https://youtu.be/lntpco_Q24A

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 98 50 »}, {« type »: « email », « value »: « cinerex@mairie-blagnac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinerex-blagnac.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « Alba Films », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez la bande-annonce du film La Course aux u0152ufs.nLe 12 avril au cinu00e9ma. nnCoco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent du2019avoir deux petits u0153ufs du2019or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnappu00e9s par un grand chef proposant un menu u00e0 base de rares variu00e9tu00e9s du2019u0153ufs au cu0153ur de lu2019Afrique. Les deux parents entreprennent alors un pu00e9riple u00e0 lu2019autre bout du monde pour sauver leurs enfants, aidu00e9s par leurs amis de la ferme et de la savane.nnUn film de Gabriel et Rodolfo Riva Palacio AlatristennDuru00e9e : 1h30 », « type »: « video », « title »: « LA COURSE AUX u0152UFS – Bande-annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lntpco_Q24A/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lntpco_Q24A », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwz3hHyaQ1_2eb-1OnhgPAg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/lntpco_Q24A »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T14:30:00+02:00 – 2023-04-10T16:00:00+02:00

2023-04-10T14:30:00+02:00 – 2023-04-10T16:00:00+02:00

projection cinéma