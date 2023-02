Ciné-concert : “Piro Piro” de Sung-ah Min et Miyoung Baek – Samedi 25 février Cinéma Rex, 25 février 2023, Blagnac.

Le film sera accompagné par Cyrille Aufaure et son clavier. A l’issue de la séance possibilité d’échange avec le musicien.

Piro Piro | Bande-annonce officielle HD – Cinéma Public Films

ACTUELLEMENT AU CINÉMA ! 
Réalisé en aquarelle par BAEK Miyoung et MIN Sung Ah (Corée du Sud)
Un programme de 40 min – Dès 3 ans

—– SYNOPSIS —–
UN PROGRAMME DE 6 COURTS MÉTRAGES

Koong ! Flap Flap (6′)
Quand un crocodile endormi rencontre un petit oiseau.

A bird who loves a flower (3′)
L'histoire d'un oiseau qui aimait les fleurs.

Ba-Lam (9′)
Le parcours initiatique d'un papillon bleu dont l'instinct lui dicte de suivre des fleurs en se laissant porter au gré du vent.

Piro Piro (10′)
Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. Le premier vient de la forêt, le second de la ville. Lorsqu'ils se rencontrent devant un magasin de fleurs, Piro Piro voudrait qu'ils s'envolent ensemble vers la forêt mais Dalle ne semble pas en état de voler…

Dancing in the rain (2′)
Deux lapins dansent sous la pluie.

The Newly Coming Seasons (12′)
La zone démilitarisée de Corée, créée suite à l'armistice du 27 Juillet 1953, est connue pour être un écosystème intact, loin de toute présence humaine. Mais coups de feux, incendies volontaires et intrusion de plantes étrangères font que de nombreux problèmes persistent entre le Nord et le Sud.

https://youtu.be/lwkHjaBZSHo

