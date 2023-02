Doc du mois – Ciné débat : “Maîtres” – Les 20 et 28 février Cinéma Rex, 20 février 2023, Blagnac.

Doc du mois – Ciné débat : “Maîtres” – Les 20 et 28 février 20 et 28 février Cinéma Rex

La projection du film documentaire Maîtres de Sven de Pauw sera suivie d’une discussion avec des spécialistes du droit des étrangers d’Amnesty International le lundi 20 février à 21h.

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{“data”: {“author”: “Bandes-annonces : Chacun Cherche Son Film”, “cache_age”: 86400, “description”: “A Strasbourg, un cabinet du2019avocates su2019est spu00e9cialisu00e9 en droit des u00e9trangers. Christine Mengus et Nohra Boukara su2019y battent chaque jour pour aider leurs clients. Gru00e2ce u00e0 leur tu00e9nacitu00e9, leur humour et leur professionnalisme, elles tentent de trouver des solutions humaines face u00e0 la Justice et parfois lu2019injustice de certaines situations. Elles sont pour beaucoup, les avocates de la derniu00e8re chance…nPlus d’infos sur : https://www.chacuncherchesonfilm.fr/film/193573-maitres”, “type”: “video”, “title”: “MAIu0302TRES, un film documentaire de Swen de Pauw, Bande-annonce”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/ANO-gc2S1FA/maxresdefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=ANO-gc2S1FA”, “thumbnail_height”: 720, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCREvUW1hXZHN3z8wf49KuCQ”, “thumbnail_width”: 1280, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

https://youtu.be/ANO-gc2S1FA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T21:00:00+01:00

2023-02-28T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Cinéma Rex Adresse Place des Arts, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Cinéma Rex Blagnac Departement Haute-Garonne

Cinéma Rex Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Doc du mois – Ciné débat : “Maîtres” – Les 20 et 28 février Cinéma Rex 2023-02-20 was last modified: by Doc du mois – Ciné débat : “Maîtres” – Les 20 et 28 février Cinéma Rex Cinéma Rex 20 février 2023 Blagnac Cinéma Rex Blagnac

Blagnac Haute-Garonne