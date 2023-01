25ème édition du Festival Télérama au ciné Rex – Du 18 au 24 janvier Cinéma Rex, 18 janvier 2023, Blagnac.

25ème édition du Festival Télérama au ciné Rex – Du 18 au 24 janvier 18 – 24 janvier Cinéma Rex

Renseignements

Coups de cœur 2022 et films en avant-première

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « AFCAE Cinu00e9mas Art et Essai », « cache_age »: 86400, « description »: « La 25e u00e9dition du Festival cinu00e9ma Tu00e9lu00e9rama/AFCAE aura lieu du 18 au 24 janvier 2023.nnUne su00e9lection des 16 meilleurs films de l’annu00e9e choisis par la ru00e9daction du magazine sera proposu00e9e dans les salles Art et Essai au tarif de 4 euros la place sur pru00e9sentation du pass du00e9diu00e9 u00e0 la manifestation, valable pour 2 personnes. 6 films pru00e9sentu00e9s en avant-premiu00e8re s’ajoutent u00e0 cette su00e9lection, choisis en concertation avec l’AFCAE.nnCette bande-annonce est en DCP sur le Stock Numu00e9rique de Cinego et depuis le serveur FTP de l’AFCAE (codes disponibles sur l’espace adhu00e9rent), pour les salles. », « type »: « video », « title »: « Bande-annonce 25e Festival Cinu00e9ma Tu00e9lu00e9rama/AFCAE », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1572496190-ccad8e1dbbeb1cfed0b6a4778ca4d76208cfb124f32cdfb3116296104ebcf0ea-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/783223983 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/afcae », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://vimeo.com/783223983

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T09:00:00+01:00

2023-01-24T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Cinéma Rex Adresse Place des Arts, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Cinéma Rex Blagnac Departement Haute-Garonne

Cinéma Rex Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

25ème édition du Festival Télérama au ciné Rex – Du 18 au 24 janvier Cinéma Rex 2023-01-18 was last modified: by 25ème édition du Festival Télérama au ciné Rex – Du 18 au 24 janvier Cinéma Rex Cinéma Rex 18 janvier 2023 Blagnac Cinéma Rex Blagnac

Blagnac Haute-Garonne