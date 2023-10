Projection : « Et il y eut un matin » d’Eran Kolirin – Jeudi 12 janvier Cinéma Rex Blagnac, 12 janvier 2023, Blagnac.

Réalisé par Eran Kolirin

Titre original : Vayehi Boker

Nationalité : Israël

Sortie nationale : 2022

Avec : Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw

Durée : 1h41

Tous publics

Genre : Drame

En V.O

FESTIVAL CINÉMA ET DROITS HUMAINS

Séance dans le cadre du Festival Cinéma et Droits Humains en présence d’Amnesty International et de Martine Brizemur, co-responsable nationale «Moyen-Orient» d’Amnesty France et spécialiste du conflit palestinien, qui proposera une discussion avec le public à l’issue de la projection.

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y retourner… mais pendant la nuit, le village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s’installe.

Coupé du monde extérieur, Sami voit tous ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde.

https://youtu.be/oWGLUXP1qYc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T21:00:00+01:00 – 2023-01-12T23:00:00+01:00

