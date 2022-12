Conte de noël : « Le royaume des étoiles » au Rex – Les 21 et 24 décembre Cinéma Rex, 21 décembre 2022, Blagnac.

Dans le cadre de Kinotreff : rencontre du cinéma allemand

Dans le cadre de Kinotreff : rencontre du cinéma allemand

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C'est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence ! Au cinéma le 7 décembre 2022. Un film de Ali Samadi Ahadi.

https://youtu.be/_PwPQntooLg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T17:00:00+01:00

2022-12-24T18:30:00+01:00

