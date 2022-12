Ciné claquettes au Ciné-Rex – Samedi 17 décembre Cinéma Rex, 17 décembre 2022, Blagnac.

Ciné claquettes au Ciné-Rex – Samedi 17 décembre Samedi 17 décembre, 16h00 Cinéma Rex

Ciné claquettes avec le film Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly.

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Warner Bros. France », « cache_age »: 86400, « description »: « Chantons Sous La Pluie – Bande Annonce Officielle. Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinu00e9ma muet u00e0 Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent su2019accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don mau00eetrise l’exercice, la voix du00e9sagru00e9able de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagu00e9e pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina ce qui n’est pas du gou00fbt de cette derniu00e8re.nnUn film de : Gene Kelly et Stanley DonennAvec : Gene Kelly, Debbie Reynolds, Jean Hagen et Cyd CharissennAbonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG nnSuivez tout l’actualitu00e9 de Warner Bros France : nFacebook : http://www.facebook.com/iwbfr nTwitter : http://twitter.com/warnerbrosfr nGoogle+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbrosfr/ nEt vivez l’expu00e9rience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/ », « type »: « video », « title »: « Chantons Sous La Pluie – Bande Annonce Officielle (VOST) – Gene Kelly / Debbie Reynolds », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/K19isuKobaY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=K19isuKobaY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZ0o1IeuSSceEixZbSATWtw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://youtu.be/K19isuKobaY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T16:00:00+01:00

2022-12-17T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Cinéma Rex Adresse Place des Arts, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Cinéma Rex Blagnac Departement Haute-Garonne

Cinéma Rex Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Ciné claquettes au Ciné-Rex – Samedi 17 décembre Cinéma Rex 2022-12-17 was last modified: by Ciné claquettes au Ciné-Rex – Samedi 17 décembre Cinéma Rex Cinéma Rex 17 décembre 2022 Blagnac Cinéma Rex Blagnac

Blagnac Haute-Garonne