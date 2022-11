Ciné-concert : Les rois du burlesque – Dimanche 4 décembre Cinéma Rex Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Ciné-concert : Les rois du burlesque – Dimanche 4 décembre Dimanche 4 décembre, 15h00 Cinéma Rex Dans le cadre du festival Synchro organisé par la Cinémathèque de Toulouse, venez découvrir un programme de films burlesques accompagné à l'accordéon par Grégory Daltin Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Films muets – 1920 -1921 et 1926 – États-Unis (1h06)

Avec Buster Keaton, Harold Lloyd et Charley Bowers Programme de trois films burlesques : La maison démontable ; Voyage au paradis et Non tu exagères !

