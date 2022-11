Séance court métrage – Samedi 19 novembre Cinéma Rex Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Séance court métrage – Samedi 19 novembre Cinéma Rex, 19 novembre 2022, Blagnac. Séance court métrage – Samedi 19 novembre Samedi 19 novembre, 15h00 Cinéma Rex Le cinéma Rex a programmé un court métrage réalisé par la MJC Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Résumé

« Des plumes, des becs, des crocs et des fourrures… Et si certaines chimères étaient là, pour nous amener force, courage, inspiration » est un court-métrage réalisé par les enfants de la MJC de Blagnac, inspiré par la poème de Eugène Guillevic « J’ai des alliés ». Il dure 7 minutes, et est suivi d’une discussion.

2022-11-19T15:00:00+01:00

2022-11-19T17:00:00+01:00

