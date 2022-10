Cinéma « Grosse colère et fantaisies » – Mercredi 26 octobre Cinéma Rex, 26 octobre 2022, Blagnac.

Programme de 5 courts-métrages. Dans le cadre du festival Les toons débarquent

Animation de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck, France, Belgique, 2022, 45min

Programme de 5 courts-métrages d’animation Vague à l’âme, Grosse colère et fantaisies, Les Biscuits de Mamie, Quand j’avais peur du noir, La trop petite cabane pour apprendre et vivre ses émotions dès le plus jeune âge. Programme de 5 courts-métrages d’animation Vague à l’âme, Grosse colère et fantaisies, Les Biscuits de Mamie, Quand j’avais peur du noir, La trop petite cabane pour apprendre et vivre ses émotions dès le plus jeune âge. Tarif réduit sur présentation d’un billet pour le spectacle Jeune public La dompteuse de colère au petit théâtre Saint-Exupère.

À partir de 3 ans https://youtu.be/zHz2JSPCXtE

