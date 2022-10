Ciné-rencontre sport et cinéma – Vendredi 21 octobre Cinéma Rex, 21 octobre 2022, Blagnac.

Ciné-rencontre sport et cinéma – Vendredi 21 octobre Vendredi 21 octobre, 21h00 Cinéma Rex

Dans le cadre de la semaine sport et santé

Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Malades de sport », « cache_age »: 86400, « description »: « Bande annonce de notre documentaire, ru00e9alisu00e9 par Clu00e9mentine Brault, sur les bienfaits de l’activitu00e9 physique pour les malades du cancer.nDiffusion le 12 octobre 2020 u00e0 23 h sur France 3 Normandie. Rediffusion le 16 octobre u00e0 8h30. », « type »: « video », « title »: « Documentaire Malades de sport sur France 3 Normandie », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JcX87Ncm8CQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JcX87Ncm8CQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFnRF85SrVAherDQTjH_Paw », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

https://youtu.be/JcX87Ncm8CQ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T21:00:00+02:00

2022-10-21T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Cinéma Rex Adresse Place des Arts, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Cinéma Rex Blagnac Departement Haute-Garonne

Cinéma Rex Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Ciné-rencontre sport et cinéma – Vendredi 21 octobre Cinéma Rex 2022-10-21 was last modified: by Ciné-rencontre sport et cinéma – Vendredi 21 octobre Cinéma Rex Cinéma Rex 21 octobre 2022 Blagnac Cinéma Rex Blagnac

Blagnac Haute-Garonne