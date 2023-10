Little films Festival : « Pompon Ours » de Matthieu Gaillard- Les 19 et 26 août Cinéma Rex Blagnac, 19 août 2022, Blagnac.

Nationalité : français

Sortie nationale : 2022

Durée :

Tous publics

Genre : Animation

Un mini festival à partir de 3 ans à découvrir avec une avant-première et une rediffusion sur le thème “Au fond des bois”.

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

https://youtu.be/IbTGtp-C0u8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-19T17:00:00+02:00 – 2022-08-19T19:00:00+02:00

2022-08-26T14:00:00+02:00 – 2022-08-26T16:00:00+02:00

festival film