Haute-Garonne Ciné légende : « Manon des sources » – Les 26 et 28 mai Cinéma Rex Blagnac, 26 mai 2022, Blagnac. Ciné légende : « Manon des sources » – Les 26 et 28 mai 26 et 28 mai 2022 Cinéma Rex Nationalité : Français Sortie nationale : 1986 Avec : Yves Montand, Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, Didier Pain, Hippolyte Girardot Durée : 2h

Tous publics

Genre : Drame CINÉ LÉGENDE

Dernier film du cycle dédié à Claude Berri, Manon des sources, un classique pour tous, suivi d’une intervention de Sébastien Gayraud, spécialiste du cinéma Dix ans plus tard. Manon vit dans la grotte de Baptistine dans les collines tandis que Ugolin culpabilise, amoureux fou de la belle. Elle va découvrir la source qui alimente le village et la détourner. Elle tient enfin sa vengeance. Peu à peu les langues du village se délient. La loi du silence est rompue et le Papet et Ugolin sont accusés d’avoir tué le

père de Manon, Jean de Florette. Pour le Papet une autre terrible vérité éclate… https://youtu.be/BxScSXKXwPc Cinéma Rex Place des Arts, 31700 Blagnac

2022-05-26T20:30:00+02:00 – 2022-05-26T22:30:00+02:00

