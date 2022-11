CINÉMA « REVOIR PARIS » Palavas-les-Flots, 18 novembre 2022, Palavas-les-Flots.

16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250

2022-11-18 – 2022-11-18

Revoir Paris (1h45) d’Alice WINOCOUR

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a

toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par

bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Vendredi 18/11: 19h30

Dimanche 20/11: 19h30

Dimanche 27/11: 19h30

