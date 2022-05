Cinéma : Retour à Reims

Cinéma : Retour à Reims, 11 mai 2022, . Cinéma : Retour à Reims

2022-05-11 – 2022-05-11 Film documentaire / De Jean-Gabriel Périot

Durée : 1h23 Synopsis : A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) raconte en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd’hui. dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville