Cinéma : rencontre avec Christine Masson et Laurent Delmas Librairie de Paris, 17 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 19h à 20h

gratuit

À l’occasion de la parution du livre “François Truffaut, film par film” aux éditions Gallimard nous sommes heureux d’accueillir Christine Masson et Laurent Delmas . Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre En nous parlant dans ce livre des films inoubliables de François Truffaut, Christine Masson et Laurent Delmas nous font découvrir l’homme caché derrière la caméra, son amour pour le cinéma mais aussi ses angoisses et ses obsessions. Christine Masson et Laurent Delmas sont journalistes et critiques de cinéma. Ensemble, ils produisent et animent «On aura tout vu» sur France Inter. –> Pour vous procurer le livre, c’est ici ! <– Animations -> Lecture / Rencontre Librairie de Paris 7 place de Clichy Paris 75017

