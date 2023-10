Le Magicien. Portrait du peintre Tibor Csernus Cinéma Reflet Médicis Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Tibor Csernus est l’une des figures incontournables de l’histoire de l’art hongrois du XXe siècle : il est l’inventeur du surnaturalisme en Hongrie. Le film-portrait d’András Surányi retrace la vie parisienne du peintre, accompagné pendant toute sa vie de son épouse artiste peintre et sculptrice, Katalin Sylvester. Il explore les enjeux majeurs de son émigration en France et il montre à quel point sa place est importante dans l’histoire de l’art français, américain et hongrois. Lorsque nous écoutons les interviews avec des critiques d’art renommés, des galeristes, des amis artistes et des contemporains, les peintures et les illustrations de Tibor Csernus prennent vie, dans cet hommage sensible sur grand écran.

Réalisateur : András Surányi

Scénaristes : András Surányi, Anna Juhász

Acteurs et actrices : Lajta Gábor, Takács László, Breznay Pál, Gánóczy Mária, Hubertus Sulkowski, Juhász Ferencné, Makláry Kálmán, Kovács Gábor, Kosinszky Richárd, Marosvölgyi Gábor, Hornyik Sándor, Konkoly Gyula, Fertőszögi Péter, Passuth Krisztina, Reismann-Juhász Eszter, Gyémánt László, Dominique Thinot, Szabó Ákos, Jack Lang, Méhes László, José Mangani, Miriam Da Costa, Sándor Júlia, Fehér László, Fehér Dávid

Produit par : Sanzonfilm, Cameofilm Studio, Digipost, Artykfilm

Assistant réalisateur : Richárd Kiss

Rédactrice : Anna Juhász

Directeur de photographie : Nyika Jancsó, József Keresztes-Nagy, Ádám Surányi

Conseil en histoire de l’art : Júlia Sándor, Zsuzsanna Zsúró

Spécialistes : Dávid Fehér, Gábor Lajta

Monteur : Ádám Surányi

Producteur : Attila Csáky

️11h30 projection

️12h30 discussion en présence du réalisateur

Lieu: Cinéma Reflet Médicis, 3 Rue Champollion, 75005 Paris

Le Magicien. Portrait du peintre Tibor Csernus