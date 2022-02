Cinéma « Red rocket » VOSTF Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Cinéma « Red rocket » VOSTF
SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique
Saint-Lary-Soulan

2022-02-06 20:30:00

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n’y est pas vraiment le bienvenu… Sans argent, sans emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-mère… Pour payer son loyer, il reprend ses petites combines mais une rencontre va lui donner l’espoir d’un nouveau départ. TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00 • Port du masque obligatoire dans l’ensemble du Cinéma,

• Pass Sanitaire complet pour les +12ans,

• Nourriture et Boissons interdites 2h 08min / Drame, Comédie

De Sean Baker

Par Sean Baker, Chris Bergoch

