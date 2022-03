Cinéma québécois en Suisse: “Kuessipan” de Myriam Verreault CineClub, 24 mars 2022, Berne.

Cinéma québécois en Suisse: “Kuessipan” de Myriam Verreault

CineClub, le jeudi 24 mars à 18:00

Le film **”Kuessipan” (2019)** est une adaptation du roman éponyme de l’autrice innue Naomi Fontaine. La réalisatrice québécoise Myriam Verreault raconte avec humour et émotion le passage à l’âge adulte entre tradition et modernité. **Synopsis:** Deux amies inséparables grandissent dans une communauté innue. Mikuan vit au sein d’une famille aimante, tandis que Shaniss recolle les morceaux d’une enfance bafouée. Enfants, elles se promettent de toujours rester ensemble, coûte que coûte. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leur amitié se craquelle lorsque Mikuan s’amourache d’un blanc et se met à rêver de sortir de cette réserve trop petite pour ses ambitions. **Drame | 1h57 | VO FR & Innu, sous-titres FR & DE** **Bande-annonce:** [[https://vimeo.com/486797522](https://vimeo.com/486797522)](https://vimeo.com/486797522) **Pour plus d’infos:** [[https://www.slff.ch/2022/02/17/projection-du-film-kuessipan/](https://www.slff.ch/2022/02/17/projection-du-film-kuessipan/)](https://www.slff.ch/2022/02/17/projection-du-film-kuessipan/) _Présenté par la Délégation générale du Québec à Munich ensemble avec l’Ambassade du Canada en Suisse et avec le soutien du Département fédéral des affaires étrangères du Canada._

Entrée libre sous inscription

Une déclaration d’amour à la communauté innue au Québec, présentée dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie en Suisse.

CineClub Laupenstraße 17, 3008 Berne Berne Stadtteil III Région administrative de Berne-Mittelland



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

