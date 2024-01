Cinéma projection en plein air Ouzouer-sur-Trézée, samedi 6 juillet 2024.

Cinéma projection en plein air Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Samedi

Une séance de cinéma en plein air est organisée à Ouzouer-sur-Trézée, prairie Saint-Roch, le 6 juillet pour une soirée en famille ou entre amis à partir de 21 h 30. C’est le film de Caroline Vignal, Antoinette dans les Cévennes, qui sera projeté. L’accès est gratuit. Prévoyez couverture et fauteuil.

Rue Saint-roch

Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire mairie-secretariatg@ouzouer-sur-trezee.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 21:30:00

fin : 2024-07-06



