2022-08-11 21:45:00 – 2022-08-11 Le château d’Azay-le-Rideau présente un cycle de cinéma en plein air. 3 films familiaux, à voir ou à revoir dans le cadre prestigieux du parc du château d’Azay-le-Rideau. Le château dans le ciel

Hayao Miyazaki (1986). Scénario de Hayao Miyazaki, studio d’animation Ghibli

