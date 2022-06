Cinéma : projection en plein air Alice au pays des Merveilles

2022-07-14 22:15:00 – 2022-07-14 Le château d’Azay-le-Rideau présente un cycle de cinéma en plein air. 3 films familiaux, à voir ou à revoir dans le cadre prestigieux du parc du château d’Azay-le-Rideau. Alice au pays des merveilles

Tim Burton (2010) – Scénario de Linda Woolveton

Avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham-Carter, Anne Hathaway

14 juillet à 22h15 – Durée : 1h48

