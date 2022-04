Cinéma : Projection d’un film noir Fellering Fellering Catégories d’évènement: Fellering

Haut-Rhin

Cinéma : Projection d’un film noir Fellering, 30 avril 2022, Fellering. Cinéma : Projection d’un film noir Fellering

2022-04-30 19:00:00 – 2022-04-30 22:00:00

Fellering Haut-Rhin Fellering EUR Pour finir en beauté notre temps d’animation autour du polar, nous vous convions à la Cafêterie du Parc pour la projection d’un film noir, précédée d’un repas !

Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de venir uniquement pour la projection sur grand écran du film, qui débutera à 20 h 15.

Prix du repas (plat + dessert), bio, local et végétarien : 12 €

Sur inscription au 07 49 47 92 85 Fellering

