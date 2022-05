Cinéma projection du film : The Duke (VOST) Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Projection du film : The Duke (VOST)

Samedi 28 mai à 18h30 à Melle Genre : Comédie, Drame, Biopic

Durée : 01:35:00 Réalisation : Roger Michell

Acteurs : Jim Broadbent, Helen Mirren, Matthew Goode, Aimee Kelly, Fionn Whitehead En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée. Projection du film : The Duke (VOST)

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition que le gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s'est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l'histoire du musée.

