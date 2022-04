Cinéma, projection du film : Sonic 2

2022-04-27 18:30:00 – 2022-04-27 6.5 6.5 EUR Projection du film : Sonic 2

Mercredi 27 avril à 18h30 Genre : Aventure, Animation, Familial, Action, Science-Fiction, Comédie, Fantastique, Enfants

Durée : 02:02:00 Réalisation : Jeff Fowler

Acteurs : Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, Melody Nosipho Niemann, Tom Butler, Donna Jay Fulks Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde. Projection du film : Sonic 2

Acteurs : Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, Melody Nosipho Niemann, Tom Butler, Donna Jay Fulks Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

