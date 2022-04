Cinéma, projection du film : Sentinelle sud

2022-05-10 18:30:00 – 2022-05-10 6.5 6.5 EUR Projection du film : Sentinelle sud

Mardi 10 mai à 18h30 Genre : Drame, Thriller

Durée : 01:36:00 Réalisation : Mathieu Gerault

Acteurs : Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair, Denis Lavant, Thomas Daloz, Maryne Bertieaux Au lendemain d’une embuscade qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour d’Afghanistan. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient… Projection du film : Sentinelle sud

Acteurs : Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair, Denis Lavant, Thomas Daloz, Maryne Bertieaux

Au lendemain d'une embuscade qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour d'Afghanistan. Alors qu'il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d'opium pour sauver ses deux frères d'armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n'était peut-être pas celle qu'ils croyaient…

