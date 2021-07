Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Cinéma, projection du film : Rouge Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres Projection du film : Rouge vendredi 27 août à 20h30 . De Farid Bentoumi / 1h28 / France.

Avec Zita Hanrot, Sami Boujila, Céline Sallette, Olivier Gourmet. Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans une usine chimique. Alors que l’entreprise est en plein contrôle sanitaire, une journaliste enquête sur la gestion des déchets… Sans pass sanitaire, jauge limitée à 49 personnes. Respect des gestes barrières, port du masque à partir de 11 ans. Projection du film : Rouge vendredi 27 août à 20h30 . De Farid Bentoumi / 1h28 / France.

