Cinéma projection du film : Rocky

Cinéma projection du film : Rocky, 23 mai 2022, . Cinéma projection du film : Rocky

2022-05-23 – 2022-05-23 5.5 5.5 EUR Projection du film : Rocky

Lundi 23 mai à 14h à Melle Genre : Action, Aventure, Drame

Durée : 01:59:00 Réalisation : John G. Avildsen

Acteurs : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith Dans les quartiers populaires de Philadelphie, Rocky Balboa collecte des dettes non payées pour Tony Gazzo, un usurier, et dispute de temps à autre, pour quelques dizaines de dollars, des combats de boxe sous l’appellation de ‘l’étalon italien’. Déçu de le voir gâcher son talent, son entraîneur Mickey le laisse tomber, tandis qu’Apollo Creed, champion en titre, cherche un nouveau challenger… Projection du film : Rocky

Lundi 23 mai à 14h à Melle Genre : Action, Aventure, Drame

Durée : 01:59:00 Réalisation : John G. Avildsen

Acteurs : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith Projection du film : Rocky

Lundi 23 mai à 14h à Melle Genre : Action, Aventure, Drame

Durée : 01:59:00 Réalisation : John G. Avildsen

Acteurs : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith Dans les quartiers populaires de Philadelphie, Rocky Balboa collecte des dettes non payées pour Tony Gazzo, un usurier, et dispute de temps à autre, pour quelques dizaines de dollars, des combats de boxe sous l’appellation de ‘l’étalon italien’. Déçu de le voir gâcher son talent, son entraîneur Mickey le laisse tomber, tandis qu’Apollo Creed, champion en titre, cherche un nouveau challenger… dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville