Cinéma, projection du film : Passe montagne Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Cinéma, projection du film : Passe montagne Melle, 28 mars 2022, Melle. Cinéma, projection du film : Passe montagne Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

2022-03-28 20:45:00 – 2022-03-28 Place Bujault Cinéma le Méliès

Melle Deux-Sèvres Melle 6.5 6.5 EUR Projection du film : Passe montagne

Lundi 28 mars à 20h45 au Metullum à Melle Genre : Drame, Comédie, Chronique

Durée : 01:48:00 Réalisation : Jean-François Stévenin

Acteurs : Jean-François Stévenin, Jacques Villeret, Yves Le Moign, André Riva, Texandre Barberat Georges tombe en panne dans le Jura et va faire réparer sa voiture chez Serge, un garagiste qui travaille dans un hameau isolé. Les deux hommes se lient bientôt d’amitié… Projection du film : Passe montagne

Lundi 28 mars à 20h45 au Metullum à Melle Genre : Drame, Comédie, Chronique

Durée : 01:48:00 Réalisation : Jean-François Stévenin

Acteurs : Jean-François Stévenin, Jacques Villeret, Yves Le Moign, André Riva, Texandre Barberat +33 5 49 29 15 83 Projection du film : Passe montagne

Lundi 28 mars à 20h45 au Metullum à Melle Genre : Drame, Comédie, Chronique

Durée : 01:48:00 Réalisation : Jean-François Stévenin

Acteurs : Jean-François Stévenin, Jacques Villeret, Yves Le Moign, André Riva, Texandre Barberat Georges tombe en panne dans le Jura et va faire réparer sa voiture chez Serge, un garagiste qui travaille dans un hameau isolé. Les deux hommes se lient bientôt d’amitié… Pixabay

Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

dernière mise à jour : 2022-03-12 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Place Bujault Cinéma le Méliès Ville Melle lieuville Place Bujault Cinéma le Méliès Melle Departement Deux-Sèvres

Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Cinéma, projection du film : Passe montagne Melle 2022-03-28 was last modified: by Cinéma, projection du film : Passe montagne Melle Melle 28 mars 2022 Deux-Sèvres Melle

Melle Deux-Sèvres