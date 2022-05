Cinéma projection du film : My favorite war (VOST)

Cinéma projection du film : My favorite war (VOST), 30 mai 2022, . Cinéma projection du film : My favorite war (VOST)

2022-05-30 14:00:00 – 2022-05-30 5.5 5.5 EUR Projection du film : My favorite war (VOST)

Lundi 30 mai à 14h à Melle Genre : Animation, Documentaire, Histoire

Durée : 01:22:00 Réalisation : Ilze Burkovska-Jacobsen

Acteurs : Mare Eihe, Madara Bore, Regīna Razuma, Kaspars Znotiņš, Anete Vanaga Ilze Burkovska, une petite fille obsédée par les histoires de la Seconde Guerre mondiale et qui sera cinéaste dans un futur lointain, vit en Lettonie sous la botte totalitaire des Soviétiques et l’ombre inquiétante des nombreuses menaces et horreurs de la guerre froide. Projection du film : My favorite war (VOST)

Lundi 30 mai à 14h à Melle Genre : Animation, Documentaire, Histoire

Durée : 01:22:00 Réalisation : Ilze Burkovska-Jacobsen

Acteurs : Mare Eihe, Madara Bore, Regīna Razuma, Kaspars Znotiņš, Anete Vanaga Projection du film : My favorite war (VOST)

Lundi 30 mai à 14h à Melle Genre : Animation, Documentaire, Histoire

Durée : 01:22:00 Réalisation : Ilze Burkovska-Jacobsen

Acteurs : Mare Eihe, Madara Bore, Regīna Razuma, Kaspars Znotiņš, Anete Vanaga Ilze Burkovska, une petite fille obsédée par les histoires de la Seconde Guerre mondiale et qui sera cinéaste dans un futur lointain, vit en Lettonie sous la botte totalitaire des Soviétiques et l’ombre inquiétante des nombreuses menaces et horreurs de la guerre froide. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville