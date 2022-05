Cinéma projection du film : Murina, 24 mai 2022, .

Cinéma projection du film : Murina

2022-05-24 – 2022-05-24

6.5 6.5 EUR Projection du film : Murina

Mardi 24 mai à 18h30 à Melle

Genre : Drame, Familial

Durée : 01:36:00 Réalisation : Antoneta Alamat Kusijanović

Acteurs : Gracija Filipović, Danica Ćurčić, Leon Lučev, Cliff Curtis, Jonas Smulders, Nikša Butijer, Mislav Čavajda, Klara Mucci, Milan Štrljić, Lovro Zafred, Ivana Živković

Julija, une adolescente fougueuse, et Ante, son père autoritaire, vivent une existence tranquille mais isolée sur une île Croate. Alors qu’Ante tente de négocier un accord qui changera peut-être leur vie, la visite d’un vieil ami de la famille fait émerger des tensions. Julija entrevoit une opportunité dans la venue du visiteur et ces quelques jours portent la marque du désir et de la violence.

Projection du film : Murina

Mardi 24 mai à 18h30 à Melle

Genre : Drame, Familial

Durée : 01:36:00 Réalisation : Antoneta Alamat Kusijanović

Acteurs : Gracija Filipović, Danica Ćurčić, Leon Lučev, Cliff Curtis, Jonas Smulders, Nikša Butijer, Mislav Čavajda, Klara Mucci, Milan Štrljić, Lovro Zafred

Projection du film : Murina

Mardi 24 mai à 18h30 à Melle

Genre : Drame, Familial

Durée : 01:36:00 Réalisation : Antoneta Alamat Kusijanović

Acteurs : Gracija Filipović, Danica Ćurčić, Leon Lučev, Cliff Curtis, Jonas Smulders, Nikša Butijer, Mislav Čavajda, Klara Mucci, Milan Štrljić, Lovro Zafred, Ivana Živković

Julija, une adolescente fougueuse, et Ante, son père autoritaire, vivent une existence tranquille mais isolée sur une île Croate. Alors qu’Ante tente de négocier un accord qui changera peut-être leur vie, la visite d’un vieil ami de la famille fait émerger des tensions. Julija entrevoit une opportunité dans la venue du visiteur et ces quelques jours portent la marque du désir et de la violence.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par