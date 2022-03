Cinéma, projection du film : Maigret VFSTF Melle, 28 mars 2022, Melle.

Cinéma, projection du film : Maigret VFSTF Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

2022-03-28 14:00:00 – 2022-03-28 Place Bujault Cinéma le Méliès

Melle Deux-Sèvres Melle

4.3 4.3 EUR Projection du film : Maigret VFSTF lundi 28 mars à 14h salle du Metullum au Méliès à Melle.

Genre : Policier, Action, Adaptation littéraire, Suspense, Drame

Durée : 01:28:00 Réalisation : Patrice Leconte

Acteurs : Gérard Depardieu, Anne Loiret, Aurore Clément, Mélanie Bernier, Jade Labeste

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Pass sanitaire obligatoire.

Projection du film : Maigret VFSTF lundi 28 mars à 14h salle du Metullum au Méliès à Melle.

Genre : Policier, Action, Adaptation littéraire, Suspense, Drame

Durée : 01:28:00 Réalisation : Patrice Leconte

Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 49 29 15 83

Projection du film : Maigret VFSTF lundi 28 mars à 14h salle du Metullum au Méliès à Melle.

Genre : Policier, Action, Adaptation littéraire, Suspense, Drame

Durée : 01:28:00 Réalisation : Patrice Leconte

Acteurs : Gérard Depardieu, Anne Loiret, Aurore Clément, Mélanie Bernier, Jade Labeste

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Pass sanitaire obligatoire.

Pixabay

Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

dernière mise à jour : 2022-03-09 par