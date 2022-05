Cinéma, projection du film : Le secret de la cité perdue Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Cinéma, projection du film : Le secret de la cité perdue
Melle, 21 mai 2022, Melle.
Place Bujault Cinéma le Méliès

2022-05-21 – 2022-05-21 Place Bujault Cinéma le Méliès

Melle
Deux-Sèvres
6.5 EUR
Projection du film : Le secret de la cité perdue

Samedi 21 mai à 20h45 à Melle Genre : Aventure, Comédie, Romance, Action

Durée : 01:52:00 Réalisation : Adam Nee, Aaron Nee

Acteurs : Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Projection du film : Le secret de la cité perdue

Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

dernière mise à jour : 2022-05-11

