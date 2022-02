Cinéma, projection du film : La Vraie Famille VFSTF Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Cinéma, projection du film : La Vraie Famille VFSTF Melle, 7 mars 2022, Melle. Cinéma, projection du film : La Vraie Famille VFSTF Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

2022-03-07 14:00:00 – 2022-03-07 Place Bujault Cinéma le Méliès

Melle Deux-Sèvres Melle Deux-Sèvres 5.5 5.5 EUR Projection du film : La vraie famille VFSTF

Lundi 7 mars à 14h au Méliès à Melle Genre : Drame

Durée : 01:42:00 Réalisation : Fabien Gorgeart

Acteurs : Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati, Gabriel Pavie, Idris Laurentin-Khelifi Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Aide Sociale à l’Enfance depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement, mais Anna sait qu’elle doit aider Simon à réintégrer sa vraie famille… Pass sanitaire obligatoire. Projection du film : La vraie famille VFSTF

