Cinéma, projection du film : La Brigade

Cinéma, projection du film : La Brigade, 6 mai 2022, . Cinéma, projection du film : La Brigade

2022-05-06 – 2022-05-06 5.5 5.5 EUR Projection du film : La Brigade

Vendredi 06 mai à 20h45 Genre : Comédie, Drame, Social

Durée : 01:37:00 Réalisation : Louis-Julien Petit

Acteurs : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Guinea Kaba, Yannick Kalombo Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 40 ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ? Projection du film : La Brigade

Vendredi 06 mai à 20h45 Genre : Comédie, Drame, Social

Durée : 01:37:00 Réalisation : Louis-Julien Petit

Acteurs : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Guinea Kaba, Yannick Kalombo Projection du film : La Brigade

Vendredi 06 mai à 20h45 Genre : Comédie, Drame, Social

Durée : 01:37:00 Réalisation : Louis-Julien Petit

Acteurs : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Guinea Kaba, Yannick Kalombo Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 40 ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ? dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville