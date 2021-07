Cinéma, projection du film : Indes galantes Melle, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Melle.

6.5 6.5 EUR Projection du film : Indes galantes

Vendredi 23 juillet à 21h au Metullum à Melle

De Philippe Béziat

Avec Leonardo Garcia-Alarcon, Clément Cogitore, Bindou Dembélé, Florian Sempey, Edwin Crossley-Mercer

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

Une œuvre galvanisante, profondément humaine, intensément politique au sens le plus noble du terme.

