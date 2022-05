Cinéma projection du film : Hit the road (VOST)

2022-05-28 16:00:00 – 2022-05-28 6.5 6.5 EUR Projection du film : Hit the road

Samedi 28 mai à 16h à Melle Genre : Drame, Road movie, Familial

Durée : 01:33:00 Réalisation : Panah Panahi

Acteurs : Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, Amin Simiar Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. Projection du film : Hit the road

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l'arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s'est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s'inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

